Atream annonce l'obtention du label ISR immobilier pour sa SCPI Atream Hôtels

(Boursier.com) — Atream , société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion d'actifs et de fonds immobiliers hôteliers, annonce l'obtention du label ISR immobilier pour sa SCPI Atream Hôtels. Cette certification, délivrée par l'AFNOR, s'inscrit dans la démarche engagée par Atream de renforcement de ses ambitions en termes d'investissement socialement responsable.

Créée en 2016, la SCPI Atream Hôtels a été la toute première société civile de placement immobilier exclusivement dédiée à l'investissement dans des structures d'hébergements touristique, d'affaires et de services. Elle compte aujourd'hui 19 actifs et une participation, répartis entre la France et des pays de la zone euro, - Allemagne, Pays-Bas et Belgique.

Récemment ouvert aux fonds immobiliers, le label ISR distingue les fonds qui mettent en oeuvre des démarches d'investissement responsable, se mesurant avec des actions concrètes. Cette méthodologie rejoint la conviction d'Atream que l'investissement immobilier touristique est un formidable levier de développement social et économique des territoires et qu'il peut positivement impacter la société.

5 ans après sa création, cette labellisation marque une nouvelle étape dans le développement de la SCPI Atream Hôtels. Elle souligne sa démarche engagée dans une stratégie qui vise à améliorer les performances environnementales de ses actifs via notamment la mise en place d'outils de suivi de consommation.

Cette stratégie a également pour but d'accroître le confort des usagers de ses établissements hôteliers et à engager les exploitants dans le déploiement de cette démarche.

"Quelques mois après notre adhésion aux Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies, c'est avec fierté que nous annonçons la labellisation de notre SCPI Atream Hôtels, preuve de la qualité de nos actifs et de notre engagement continu en faveur d'un tourisme responsable et durable, que ce soit en termes d'emplois, de formation et de préservation de l'environnement. Loin d'être un acquis, ce label nous rappelle le rôle crucial que nous avons en tant qu'investisseurs d'améliorer la performance extra financière de nos actifs, tout en favorisant l'essor de l'économie réelle. Nous sommes plus que jamais convaincus que l'investissement immobilier touristique est un levier essentiel de développement social et économique des territoires dans le respect de l'environnement" déclare Pascal Savary, Président d'Atream.