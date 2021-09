Atream annonce l'acquisition auprès de Cogedim de Community

(Boursier.com) — Atream , société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et 'private equity', annonce avoir finalisé l'acquisition en VEFA auprès de Cogedim d'un immeuble de bureaux dans le cadre d'un club deal institutionnel qui s'inscrit dans une démarche de labellisation ISR Immobilier. Localisé à Mérignac, un marché tertiaire établi et dynamique, l'immeuble bénéficiera de certifications environnementales et offrira un environnement de travail de qualité.

Cette nouvelle acquisition illustre l'expertise d'Atream et de Cogedim dans l'immobilier tertiaire en régions et traduit leur engagement en matière de développement durable.

L'acquisition de cet actif est réalisée via un club deal institutionnel composé de MAIF, CARAC, Caisse d'Épargne Normandie et CEGC et financée par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Cette opération confirme ainsi le savoir-faire d'Atream dans la constitution de solutions dédiées pour le compte d'investisseurs institutionnels de premier rang.