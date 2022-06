Atream a finalisé l'acquisition du Grand Hôtel de la Mer à Morgat

(Boursier.com) — Atream , société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et 'private equity', annonce avoir finalisé l'acquisition du Grand Hôtel de la Mer à Morgat (Finistère) pour le compte de sa SCPI Tourisme & Littoral. Cette première acquisition par la SCPI constitue une étape majeure dans la stratégie d'Atream de contribuer au développement du tourisme sur le littoral français.

L'acquisition de cet actif par Atream via sa SCPI Tourisme & Littoral est réalisée auprès de la mairie de Crozon et du groupe Belambra. Un nouveau bail d'une durée de douze ans a été signé avec un preneur de 1er rang, le groupe Belambra Clubs, acteur majeur des hôtels et villages de vacances en France.

Le Grand Hôtel de la Mer est un actif centenaire, construit autour de 1910, puis rénové en 1992 et 2012. De style Belle Époque, il comprend 78 chambres et bénéficie d'un emplacement exceptionnel, en première ligne dans la baie de Douarnenez. Son acquisition par Atream s'intègre dans un programme de montée en gamme de l'actif avec la création d'un SPA, l'amélioration de l'offre de restauration et l'allongement des dates d'ouverture. Atream, la commune et Belambra ont par ailleurs décidé de coopérer afin de mettre en oeuvre et optimiser les synergies avec le territoire.

"Cette première acquisition pour le compte de notre SCPI Tourisme & Littoral répond à nos différents objectifs en matière d'investissement touristique au coeur des territoires. Bénéficiant d'une localisation exceptionnelle sur la plage de Morgat et face à l'océan, le Grand Hôtel de la Mer bénéficiera d'un repositionnement afin de répondre aux nouvelles attentes de la clientèle post-covid. Géré par Belambra Clubs, un des leaders du tourisme en France, et fort d'une offre de services intégralement repensée, le Grand Hôtel de la Mer s'inscrit dans notre démarche engagée d'investissement pour le développement durable de l'hôtellerie en France" a déclaré Pascal Savary, Président d'Atream.