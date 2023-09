Atlantic Capital Partners prend son autonomie à la faveur d'un changement d'actionnaires

(Boursier.com) — Atlantic Capital Partners, branche d'Atlantic Financial Group, annonce un changement d'actionnaires et une nouvelle gouvernance dans le cadre d'une opération de rachat. Cette transaction s'inscrit dans une démarche de continuité opérationnelle et s'accompagne d'un recentrage stratégique sur les Produits Structurés.

Atlantic Capital Partners détient une expertise reconnue dans la conception et la distribution de produits structurés sur mesure à destination d'une clientèle de professionnels de la gestion de patrimoine (CGP, banques privées), d'entreprises et d'institutionnels. Cette entité était jusqu'à présent rattachée à Atlantic Financial Group, fondée en 2014, présente à Genève, Zurich, Paris, Monaco et Luxembourg, active dans les métiers de la gestion privée et de la gestion d'actifs. Les termes de la transaction ne sont pas communiqués.

Une continuité opérationnelle au service des clients

La nouvelle équipe d'actionnaires dirigeants d'Atlantic Capital Partners est composée de deux anciens collaborateurs d'Atlantic Financial Group et d'un nouvel actionnaire. Laurent Sasson, auparavant Responsable Produits Structurés France ; Julien Duniague, auparavant Directeur Commercial d'Atlantic Financial Group et Nicolas Commerot, expert en produit structurés et en conseil en investissement, deviennent directeurs associés d'Atlantic Capital Partners. Julien Duniague conserve également ses fonctions de Président d'Atlantic Derivatives en Suisse, permettant ainsi de bénéficier de synergies transfrontalières.

Ces évolutions s'inscrivent dans un esprit de grande continuité opérationnelle. Avec ces trois spécialistes des Produits Structurés, Atlantic Capital Partners offre à ses partenaires un très haut niveau d'expertise grâce à la combinaison innovante de connaissances en banque d'investissement et en banque privée de ses associés et collaborateurs.

La nouvelle entité continuera à accompagner ses clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur : de la recherche puis l'élaboration à la gestion et au suivi des Produits Structurés. La vision et l'engagement de long terme prônés par ses associés constitue une caractéristique unique et une réelle valeur ajoutée pour ses clients.

Un recentrage stratégique sur les Produits Structurés

Cette opération donne un nouvel élan à Atlantic Capital Partners, qui se recentre sur son coeur de métier afin de garantir à ses clients actuels et futurs une expertise et une qualité de conseil uniques.

Ce recentrage stratégique s'accompagne d'un développement accéléré de la plateforme digitale Platon, notamment en termes de fonctionnalité. Cette plateforme numérique connectée permet à ses utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble instantanée de leur portefeuille de Produits Structurés, facilitant ainsi la gestion des risques de marchés et règlementaires.

La nouvelle équipe dirigeante a déclaré : "Cette nouvelle étape pour Atlantic Capital Partners s'inscrit dans un contexte où la demande pour les produits structurés s'intensifie. Le phénomène de démocratisation des Produits Structurés à l'oeuvre depuis quelques années s'accompagne d'une plus grande diversité de clients et engendre une croissance des volumes sans précédents qui sont autant d'opportunités de développement pour une structure comme la nôtre. Par ailleurs notre indépendance nous permet de concevoir et sélectionner les meilleures solutions d'investissement sur mesure en fonction des besoins de nos clients".