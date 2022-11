(Boursier.com) — Quatre mois seulement après son ouverture, ATLAND Voisin porte l'augmentation de capital de son véhicule historique, la SCPI Immo Placement, de 15 à 20 ME. La bonne dynamique de collecte s'explique par ses fondamentaux solides, qui se traduisent par des prévisions de revenus annuels en hausse pour 2022, et par sa capacité à traverser les années 2020 et 2021 sans à-coups.

Depuis plus de 50 ans, Immo Placement investit dans l'immobilier de bureaux et commerces dans les métropoles, avec une empreinte significative à Lyon et dans les principales villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son patrimoine est très mutualisé avec près de 200 actifs, et se caractérise par un taux d'occupation financier élevé de 96,91% (au 30/09/2022).

Plus de 5.000 associés lui font confiance, dont certains depuis sa création, voire de génération en génération. La SCPI bénéficie également de la reconnaissance des professionnels : en 2022 encore, Immo Placement a reçu le Prix de Performance pour les SCPI diversifiées (à capital fixe) à l'occasion des 10ème Pyramides de la Gestion de Patrimoine.

Lancée le 4 juillet 2022, l'augmentation de capital de 15 ME a été presqu'entièrement souscrite en quatre mois environ. Ce qui amène ATLAND Voisin, comme la documentation légale le permet, à la majorer de 30% pour la porter à 20 ME. Une bonne nouvelle qui témoigne de l'attractivité de la SCPI, qui trouve notamment son origine dans les bons résultats financiers enregistrés ces deux dernières années malgré la pandémie.

En effet, en 2020 elle avait maintenu son dividende et son prix de part. En 2021, elle a amélioré son dividende et affiché un Taux de Distribution (TD) à 5,53% nettement supérieur à la moyenne du marché (4,49%, source ASPIM). Et pour 2022, la prévision (non garantie) de rendement se situe entre 5,43% et 5,48% avec un dividende qui devrait être supérieur à celui de 2021. Dernier atout : des réserves importantes (dont 4 mois de report à nouveau) qui contribuent à la visibilité des distributions futures.

Cette majoration de l'augmentation de capital témoigne du succès de l'opération auprès des épargnants et des conseillers en gestion de patrimoine, et répond aux opportunités d'investissement réalisées.

Rappelons qu'Immo Placement est une SCPI à capital fixe. Face à la demande soutenue qui se manifestait depuis plus de deux ans sur le marché secondaire, l'augmentation de capital et la majoration de 30% qui l'accompagne viennent répondre à la demande des épargnants et de leurs conseillers. Cette opération a eu lieu parallèlement à un plan d'investissement qui totalise plus de 30 MEUR signés au 30 septembre 2022.