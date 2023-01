(Boursier.com) — Atland Voisin acquiert deux actifs de bureaux et commerces pour un montant de 6,1 ME pour le compte de sa nouvelle SCPI "Épargne Pierre Europe". Ces deux premières opérations amorcent la stratégie de la SCPI, qui consiste à investir principalement dans les métropoles de la zone euro, dans toutes les classes d'immobilier tertiaire.

Epargne Pierre Europe vise un objectif (non garanti) de taux de distribution annuel compris entre 5,00 et 5,50% brut de fiscalité, et une labélisation ISR d'ici six mois.