Atland et PGGM dans les beaux quartiers de Paris

(Boursier.com) — ATLAND et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent la location pour une durée de 9 ans ferme de l'immeuble de bureaux situé au 51 avenue Hoche (Paris 8ème) par la banque d'investissement indépendante Centerview Partners.

Cet ancien hôtel particulier fait l'objet d'un important programme de restructuration qui lui permettra de viser plusieurs certifications environnementales et labels dont : HQE Rénovation Bâtiment Tertiaires (Très performant), BREEAM Europe Commercial 2015 (Very Good), WIREDSCORE (Certified). L'ensemble proposera 1.650 m(2) de bureaux et 350 m(2) d'espaces extérieurs...

"Cette opération en plein coeur du Quartier Central des Affaires de Paris illustre parfaitement notre stratégie de valorisation des actifs menée avec PGGM, notamment sur le plan des performances environnementales. Nous sommes très satisfaits du succès rencontré par cette opération qui se matérialise par la location de l'immeuble par un acteur économique de premier plan plusieurs mois avant sa livraison", déclare Jonathan Azoulay, Directeur Général Adjoint - Asset Management d'ATLAND Voisin.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre ATLAND et PGGM en 2016. L'OPPCI géré par ATLAND Voisin (société de gestion réglementée, filiale d'ATLAND) a pour objectif d'investir dans des actifs de bureaux en Ile-de-France.