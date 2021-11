Astrachain réalise une levée de fonds de 2 ME menée par Newfund

(Boursier.com) — Astrachain , expert dans la protection des données, annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros. L'objectif d'Astrachain est de redonner aux organisations le contrôle sur leurs données, avec sa solution SPLIT qui permet de chiffrer, fragmenter, stocker et partager des fichiers en combinant sécurité et productivité. La start-up est ainsi en conformité avec les recommandations de l'European Data Protection Board.

L'e?quipe d'Astrachain a levé plus de 2 millions d'euros, notamment auprès de Newfund, Stéphane Courbit, Robert Tran Van Lieu, Sébastien Hugot et un cercle de business angels du secteur, avec le soutien financier de Bpifrance.