Astorg : du nouveau

(Boursier.com) — Astorg , acteur mondial du capital-investissement, annonce la signature d'un accord d'exclusivité pour investir au travers de son dernier fonds Mid-Cap dans l'ETI industrielle ARMOR-IIMAK, une société du groupe Armor. Hubert de Boisredon, PDG du groupe Armor et Président Exécutif d'ARMOR-IIMAK et l'équipe de direction resteront actionnaires majoritaires, aux côtés d'Astorg qui détiendra une part d'environ 40% dans ARMOR-IIMAK.

ARMOR-IIMAK, une société du groupe Armor ayant son siège à Nantes, est le leader mondial des rubans de transfert thermique, qui sont des films minces enduits de cire ou de résine. Le transfert thermique est la technologie de référence utilisée pour l'impression d'informations variables et monochromatiques (codes-barres, QR codes, etc.) sur des étiquettes ou des emballages souples. ARMOR-IIMAK fournit 3.000 clients dans le monde, afin de les aider à répondre à des besoins croissants de traçabilité. Le groupe emploie 1.600 personnes sur 20 sites de production, dont 17 sites de découpe.

Hubert de Boisredon, Président Exécutif d'ARMOR-IIMAK, et l'équipe de direction menée par son Directeur Général Christian Lefort, continueront d'exercer leurs fonctions. Pour cette nouvelle phase de croissance, Astorg contribuera au renforcement de la position de leader d'ARMOR-IIMAK, et apportera son soutien à l'équipe de direction pour conduire de nouvelles acquisitions.

Cette deuxième opération du fonds Mid-Cap d'Astorg constitue un investissement représentatif de la stratégie d'Astorg, ARMOR-IIMAK étant un leader mondial B2B, qui évolue dans un marché de niche en croissance.

Hubert de Boisredon, PDG du Groupe ARMOR et Président Exécutif d'ARMOR-IIMAK a déclaré : "Au nom du groupe Armor et en tant que Président Exécutif d'ARMOR-IIMAK, je suis ravi de notre alliance avec Astorg. Ce partenariat marque une étape importante dans le renouvellement de l'actionnariat du groupe et de la montée en puissance d'ARMOR-IIMAK dans le domaine de la traçabilité. Dans un marché en expansion, nos perspectives de croissance et de création de valeur sont fortes. Ce partenariat que nous sommes sur le point de conclure avec un fonds aussi prestigieux qu'Astorg nous permettra de continuer à développer notre leadership mondial, et plus particulièrement en Asie, ce qui motive très fortement nos équipes."