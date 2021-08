Astek : signature d'un financement unitranche de 200 ME

(Boursier.com) — Astek a annoncé une nouvelle étape de son développement avec la signature d'un financement unitranche de 200 ME arrangé par H.I.G. WhiteHorse et l'entrée au capital de l'équipe de management, aux côtés du fondateur et des dirigeants. La mise à disposition de ces ressources nouvelles permettra de soutenir sa politique active d'acquisitions et de développement ciblé.

Précurseur d'une approche associant l'ingénierie (R&D externalisée) et les technologies numériques (Systèmes d'Information), Astek accompagne depuis 30 ans les entreprises sur leurs grands enjeux technologiques. Ces deux métiers, devenus incontournables pour répondre efficacement aux défis de transformation digitale des clients, soutiennent la dynamique de croissance d'Astek. En complément d'un important développement organique, le groupe a réalisé 6 acquisitions ciblées sur les deux dernières années, renforçant ainsi son empreinte géographique mondiale, ses expertises et son offre de services.