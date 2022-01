Astek acquiert Emisys et étoffe son offre en management de projet

(Boursier.com) — Le Groupe Astek annonce l'acquisition de la société française Emisys, cabinet de conseil en gestion de projet, qui compte 150 collaborateurs, répartis sur 6 agences, pour un chiffre d'affaire de 13 millions d'euros.

Depuis plus de 10 ans, Emisys a bâti une offre experte en management de projets et a su répondre aux attentes des plus grands groupes industriels, dans les secteurs du transport, de l'énergie, de la santé, de l'environnement et de l'industrie. Présent sur tout le cycle de vie d'un produit, Emisys intervient dans la gouvernance des projets et toutes les fonctions supports associées comme la qualité, les achats, l'industrialisation et la 'supply chain'.

Cette opération permet à Astek de renforcer son positionnement et de devenir un des acteurs majeurs du management de projet en France, en rapprochant les offres de Catep et Emisys.

"Je suis très heureux de permettre à Emisys de poursuivre sa croissance au sein d'un Groupe à l'expérience très solide et dont la forte présence en France apportera des opportunités de développement dans le management de projet. Cette nouvelle page de notre développement commun générera aussi des synergies et de nouvelles possibilités dont profiteront particulièrement nos clients historiques et nos collaborateurs désireux de bénéficier d'opportunités de carrière et de mobilité" a affirmé Renaud Chanard, CEO et fondateur d'Emisys, qui rejoint Astek pour diriger la nouvelle branche issue de l'opération.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek a ajouté : "L'acquisition d'Emisys est une nouvelle étape importante dans notre développement : elle permet de renforcer très largement notre offre en gestion de projet et d'accompagner nos clients dans ce domaine sur tout le territoire. Nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme tous ces nouveaux talents, collaborateurs dont l'expertise sera précieuse. Je leur souhaite à tous la bienvenue et les associe dès à présent à l'aventure de développement d'Astek."

Le groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, ce qui, combiné à une croissance organique à deux chiffres, permettra d'atteindre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2024.