Assurance Vie : taux servis sur les fonds en euros Allianz Fonds Euros

(Boursier.com) — Voici les taux servis sur les fonds en euros Allianz Fonds Euros pour les contrats commercialisés en 2020 :

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, les taux obligataires sont restés très bas voire négatifs en 2020 et les marchés financiers ont connu une année chahutée. Ce contexte participe largement à l'érosion des taux de rendement servis sur les fonds Euros des contrats d'assurance vie, érosion cependant moindre que celle de l'inflation (+0,5% en moyenne en 2020 contre +1,1% en 2019), apportant ainsi un supplément de pouvoir d'achat.

Les taux affichés ci-dessous sont nets de frais de gestion et d'association :

-Allianz Yearling Vie et capitalisation : 1,35 % en moyenne, pouvant aller jusqu'à 1,90 % selon le niveau de frais et les conditions de l'offre "Allianz + 2020",

-Allianz Vie/Capitalisation Fidélité : 2,58% en moyenne pouvant aller jusqu'à 2,78% selon le niveau de frais,

-Allianz Multi Epargne Vie : 1,04% en moyenne, pouvant aller jusqu'à 1,60% selon le niveau de frais et les conditions de l'offre "Allianz + 2020".

Dans cet environnement économique singulier, Allianz France apporte à ses clients sa solide expertise en gestion financière. Soucieux de sécuriser et de faire fructifier leur épargne sur le long terme, nous avons continué de doter la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB). Elle représente désormais près de 1,5 milliard d'euros, soit 3,4% des encours des fonds euros d'Allianz Vie contre 3 % l'année précédente.

Les offres innovantes et responsables Allianz Vie Fidélité et Allianz Capitalisation Fidélité visent à la fois à encourager et à récompenser la fidélité de nos clients et à donner plus de sens à leur épargne, avec une ambition à court terme de 80% des supports d'investissement proposés au sein de cette offre qui intègrent une approche socialement responsable. A ce double titre, elles bénéficient en 2020 d'un taux de Participation aux Bénéfices égal au double de la moyenne des taux de Participation aux Bénéfices constatés sur les contrats Allianz Yearling Vie et Allianz Multi Epargne Vie.

Acteur historiquement engagé pour un avenir durable, Allianz France, en tant qu'investisseur responsable, lutte contre le changement climatique en favorisant une économie bas carbone et intègre les critères ESG dans l'ensemble de ses décisions d'investissement et ce pour l'ensemble de son portefeuille. Notre approche d'investisseur durable, à laquelle participent nos clients au travers de leur épargne confiée, est vérifiée tout au long de la chaîne de valeur de nos activités. Ce qui nous permet aujourd'hui de détenir plus de 4 MdsE d'euros en actifs verts (obligations vertes, Immobilier, énergie renouvelable) au sein des portefeuilles d'Allianz France.