Assurance vie : Groupama duplique tous ses profils de gestion déléguée en durable

(Boursier.com) — La gestion déléguée du Groupe Groupama, conçue par Groupama Gan Vie et déployée depuis avril 2018 dans tous les réseaux du Groupe, comporte 5 profils : sérénité, modéré, équilibré, dynamique et offensif. Chaque épargnant est libre d'investir selon son appétence au risque, sa situation, son projet et son horizon de placement.

Bénéficiant d'une architecture ouverte organisée autour de 4 partenaires stratégiques (Groupama Asset Management, BlackRock, M&G Investments et Pictet AM), l'encours dépassait 4 milliards d'euros à fin septembre 2021.

Dès octobre 2019, Groupama a fait le choix de décliner en durable son profil équilibré. Avec des résultats très satisfaisants : à fin septembre 2021, un encours de près de 1 milliard d'euros, soit 23% de l'encours en gestion déléguée, et une performance de 6,03% net depuis le début de l'année.

L'appétence et la demande des Français pour les placements durables n'est plus à démontrer : selon une récente enquête Ifop, 6 sur 10 disent accorder de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements. Et selon la FFA, à fin 2020, les assureurs totalisaient 73,6 milliards d'euros d'encours d'unités de compte responsables, vertes et solidaires, soit 17% des UC

(+10,3 Milliards d'euros par rapport à fin 2019).

Cette appétence des épargnants, conjuguée aux bons résultats obtenus sur notre profil équilibré, nous amène aujourd'hui à dupliquer tous nos profils de gestion déléguée en durable. Depuis le 11 octobre 2021, ces placements sont donc accessibles à tous, sans pour autant être imposés : en entretien préalable, l'épargnant est interrogé sur ses préférences et son appétence. En fonction de sa réponse, il est orienté vers un profil durable ou libre de conserver des placements classiques.