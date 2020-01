Assurance vie : 1,95% nets servis par la MIF en 2019 sur le fonds euros de ses contrats

Assurance vie : 1,95% nets servis par la MIF en 2019 sur le fonds euros de ses contrats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec 1,95% nets servis en 2019 sur le fonds euro de ses contrats d'assurance vie, la MIF affiche cette année encore l'un des taux les plus compétitifs du marché et confirme son statut d'acteur de référence de la profession.

Dans le contexte de taux obligataires bas, voire négatifs, qui modifie profondément le paysage de l'assurance vie par la baisse mécanique et généralisée du rendement des fonds en euros, la MIF a recherché le meilleur équilibre entre l'intérêt de ses sociétaires et cette situation, souligne l'établissement.

"Le taux de la MIF au titre de 2019 témoigne de notre volonté de servir correctement les épargnants, en déterminant un taux équitable, qui corresponde à la fois à leurs attentes et à la prise en compte de cet environnement de taux bas" a commenté Olivier Sentis, directeur général.