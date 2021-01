Assurance vie : 1,70% nets servis en 2020 par la MIF sur son fonds en euros

(Boursier.com) — Alors que les conséquences de la crise sanitaire et économique impactent tous les acteurs du marché, la MIF annonce, cette année encore, un taux de rémunération de son fonds en euros dans la moyenne haute du marché, avec 1,70% nets servis au titre de 2020 sur l'ensemble de ses contrats d'assurance vie (indépendamment du produit, de l'ancienneté, de l'encours ou de l'exposition aux unités de compte).

"Dans cet environnement de taux obligataires toujours plus bas et amené à durer, le taux de la MIF au titre de 2020 rend compte de notre volonté de rechercher le plus juste équilibre entre les attentes légitimes de nos adhérents, et l'attention portée à la préservation de notre structure financière, garante de l'avenir" a commenté Olivier Sentis, Directeur Général de la MIF.