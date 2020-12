ASI : fermeture définitive des souscriptions dans son 2e fonds d'infrastructures core, SL Capital Infrastructure Fund II

(Boursier.com) — Aberdeen Standard Investments (ASI) annonce la fermeture définitive des souscriptions dans son deuxième fonds d'infrastructures core, SL Capital Infrastructure Fund II. L'équipe de gestion d'infrastructures core a atteint 669 millions d'euros de souscriptions dans le fonds et 150 millions d'euros1 dans un mandat dédié, soit un total de près de 820 millions d'euros, dépassant l'objectif initial fixé entre 600 et 800 millions d'euros.

Il s'agit de souscriptions d'institutions financières diverses et variées, dont des fonds de pension d'entreprises ou de collectivités locales, des compagnies d'assurance, des fonds de fonds et d'investisseurs dans des family offices provenant du Royaume-Uni, d'Europe continentale, d'Amérique du Nord et d'Asie.

Dirigée par Dominic Helmsley, l'équipe vise des investissements directs dans des transactions sur les marchés intermédiaires des infrastructures core au Royaume-Uni et en Europe continentale. S'appuyant sur la solide performance du Fonds I, ce fonds investit dans les secteurs des services aux collectivités, des transports et de l'énergie en privilégiant tout particulièrement les actifs fonctionnant dans des cadres réglementaires établis ou bénéficiant de flux de trésorerie contractuels.

Le fonds dispose d'une structure intéressante qui offre des performances d'infrastructures à long terme, travaillant en étroite collaboration avec les investisseurs.

Dominic Helmsley, Head of Economic infrastructure, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir reçu un tel soutien pour le fonds SL Capital Infrastructure Fund II, tant de la part d'investisseurs existants que de nouveaux investisseurs. Nombre d'entre eux ont été attirés par le savoir-faire et l'expertise de l'équipe, par l'attention que nous portons aux marchés intermédiaires des infrastructures core européennes et par la performance régulière et solide des portefeuilles, notamment dans l'environnement difficile que nous avons connu cette année."