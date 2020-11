Ashurst conseille la SG sur le financement de l'acquisition d'un portefeuille d'actifs logistiques immobiliers en Allemagne et en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ashurst a conseillé la succursale de Francfort de la Société Générale S.A. (Société Générale) en tant que principal arrangeur mandaté dans le cadre du financement de la vente et du crédit-bail d'un portefeuille d'actifs logistiques immobiliers situés en Allemagne et en France. Le groupe Carlyle a agi en tant que sponsor.

Le portefeuille comprend 27 actifs, dont 21 situés en France et 6 en Allemagne. Le locataire principal est une société allemande de logistique de premier rang.

L'équipe d'Ashurst a conseillé la Société Générale concernant les conventions de crédits allemands et français.