Ascor Communication lève 1 ME auprès d'Arkéa

(Boursier.com) — Le groupe Arkéa accompagne les dirigeants d'Ascor Communication, via son fonds d'innovation sociétale We Positive Invest, pour renforcer l'impact positif de leurs solutions de formation en matière d'employabilité. Les fonds levés par Ascor Communication vont lui permettre de démultiplier son offre de formation professionnelle en ligne en faveur notamment des apprenants en cours de reconversion.

En France, le taux de chômage des personnes non diplômées s'élève à 15,5%, contre 9,1% pour les détenteurs d'un CAP, BEP, Bac ou équivalent. Pour les personnes en reconversion professionnelle, le diplôme reste une étape obligatoire pour décrocher un emploi.

Acteur de la formation professionnelle à distance, Ascor Communication est le 1er organisme du secteur à avoir obtenu la certification AFNOR NF Services. La société propose une offre de formation en ligne à des tarifs parmi les plus accessibles en France.

Son positionnement : la préparation au diplôme d'Etat de la petite enfance (CAP Petite Enfance ou Accompagnement Educatif Petite Enfance, préparation aux concours d'Atsem2), de nombreuses formations du secteur de la beauté (CAP Coiffure, CAP Esthétique, formation à la prothésie ongulaire, maquillage permanent...), du secteur des métiers de bouche (CAP Cuisine, Pâtisserie), du social et de la santé (secrétariat médical), etc. Ascor Communication compte aujourd'hui plus de 50 collaborateurs.

L'entreprise, qui intègre environ 6.000 apprenants par an, revendique une stratégie basée sur quatre piliers fondamentaux : la qualité des contenus pédagogiques, l'accompagnement des apprenants et le suivi de formation ainsi que la satisfaction des apprenants. Olivier Marquet, Président d'Ascor Communication, et Annaïck Lepetit, responsable de la pédagogie, se félicitent d'un taux de réussite de 90% aux épreuves du CAP et d'un taux global de satisfaction de 92%, un des meilleurs du secteur. Des chiffres qui confortent la stratégie mise en place en 2015 lors de la reprise de l'entreprise.

Soucieux des enjeux sociétaux liés à la formation et à l'emploi, le groupe Arkéa a fait le choix d'accompagner Ascor Communication dans la poursuite de son développement. Via son fonds d'innovation sociétale We Positive Invest, Arkéa investit à hauteur de 1 ME au capital d'Ascor Communication. Ainsi, le spécialiste de la formation professionnelle dispose de moyens financiers supplémentaires qui lui permettront d'accélérer le développement de son offre au sein d'un secteur en pleine mutation. La digitalisation des programmes et la souplesse de l'apprentissage à domicile permettent de répondre aux besoins des apprenants, dans l'objectif de faciliter leur évolution professionnelle et le retour à l'emploi. Le social est au coeur de la stratégie, l'entreprise vient de développer une offre solidaire, offrant 100 formations sur le périmètre du 'Grand Ouest'.