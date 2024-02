ASAC-FAPES annonce le rendement 2023 de ses contrats assurés par Spirica

(Boursier.com) — Dans un contexte économique marqué par une inflation élevée, une remontée des taux d'intérêt et une instabilité des marchés financiers, ASAC-FAPES annonce le rendement 2023 du fonds en euros "Nouvelle Génération", du fonds "Croissance Allocation long terme" et de la gestion pilotée, disponibles dans le contrat d'assurance vie ASAC Neo Vie et contrat d'épargne Retraite ASAC-FAPES PER, tous deux assurés par Spirica et dont la gestion pilotée est conseillée par OFI Invest AM.

Le cabinet de courtage des associations d'épargnants Asac et Appeir, obtient pour ce fonds en euros un taux de rendement net de frais de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, en hausse :

+3,13% net pour 2023 (+2,30% net en 2022)

ET

Pour le fonds Croissance Allocation long terme :

+5,84% net en 2023 (-7,76% net en 2022)

ET

De +10,29% à + 15,08% nets en 2023 pour les performances de la gestion pilotée sur les conseils d'OFI Invest Asset Management.