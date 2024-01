ASAC-FAPES annonce le rendement 2023 de ses contrats assurés par Allianz Vie

(Boursier.com) — Dans un contexte économique marqué par une forte inflation, une augmentation des taux d'intérêt et des marchés financiers souvent instables, ASAC-FAPES annonce le rendement 2023 de son fonds en euros cantonné Asac.

Le cabinet de courtage de l'association d'épargnants Asac, communique pour les contrats d'assurance vie Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Fidélité et Epargne Handicap assurés par Allianz Vie, un taux de rendement net de frais de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, de?: 2,10% nets pour l'année 2023 (2% nets en 2022, 1,80% nets en 2021)

"Longtemps, le fonds en euros a été le support d'investissement privilégié par les titulaires de contrat d'assurance vie. Nous sommes chez Asac-Fapes et comme nous l'avons toujours été, convaincus que le fonds en euros reste le pilier d'un contrat d'assurance vie. Malgré des taux plus favorables cette année encore, nous conseillons à nos adhérents de diversifier leurs actifs vers des supports en unités de compte notamment pour aller chercher de la performance sur le long terme" a commenté Hervé Tisserand, Président du courtier FAPES Diffusion.