ASAC-FAPES annonce le rendement 2022 de ses contrats assurés par Allianz Vie

(Boursier.com) — ASAC -FAPES annonce le rendement 2022 de son fonds en euros cantonné Asac-Allianz. Le cabinet de courtage de l'association d'épargnants Asac, obtient pour les contrats d'assurance vie Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Fidélité et Epargne Handicap assurés par Allianz Vie, un taux de rendement net de frais de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, de?: 2% pour l'année 2022 (1,80% nets en 2021).

"En tant que défenseur des épargnants, nous continuons à protéger cette année leurs intérêts financiers. Compte tenu des taux obligataires actuels et du contexte inflationniste, nous avons souhaité envoyer un signal positif à nos adhérents en orientant à la hausse le fonds cantonné ASAC. Cela a notamment été possible grâce à une reprise d'une partie des réserves constituées les années précédentes" a déclaré Thomas Delannoy, Directeur Général adjoint du courtier FAPES Diffusion.