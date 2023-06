(Boursier.com) — ADEME Investissement et Crédit Mutuel Equity accompagnent le projet de rapprochement entre Transition et Arverne Group en vue d'introduire sur Euronext Paris le futur leader français de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique.

Arverne Group sécurise le financement de son développement à l'occasion d'une opération de fusion, qui aboutira à sa cotation sur Euronext Paris. ADEME Investissement et Crédit Mutuel Equity participent à un tour de table sécurisé à hauteur de 130 millions d'euros aux côtés d'autres

investisseurs industriels clés.

Transition SA, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) cotée sur Euronext Paris et Arverne Group ont conclu un accord de rapprochement en vue de constituer un acteur incontournable du secteur de la décarbonation et de la production d'énergie renouvelable issue du sous-sol en France et en Europe. Cette ambition pourra s'appuyer sur les expertises des trois fondateurs de Transition, Xavier Caïtucoli, entrepreneur et co-fondateur de Direct Energie, Erik Maris et Eiffel Essentiel SLP, fonds géré par Eiffel Investment Group, complémentaires entre elles et avec celles des équipes du groupe Arverne.

Depuis sa création en 2018 par Pierre Brossollet, le groupe Arverne, basé à Pau, met toute son expertise au service des territoires, dans le cadre de la valorisation locale et écologiquement responsable des ressources du sous-sol. Sa vocation est d'allier la géothermie, pour une production de chaleur locale, économique et durable, à l'extraction et la transformation de lithium dans le respect de l'environnement grâce à des procédés innovants.

Le groupe se compose de trois entités aux activités complémentaires : (i) Arverne Drilling Services pour la réalisation de forages de puits ; (ii) 2gré pour le développement de projets de géothermie ; et (iii) Lithium de France pour le développement de projets de géothermie couplés à l'extraction de lithium bas carbone à destination de l'industrie des batteries pour véhicules électriques.

Il possède en outre un portefeuille de six titres miniers valides et cinq permis exclusifs de recherche en instruction situés dans trois régions différentes (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est), soit plus de 2.000 km(2) sur lesquels des travaux ont été ou seront engagés prochainement.

Entreprise à mission depuis 2022, le groupe Arverne s'est doté de la raison d'être suivante : "Par son savoir faire unique, le groupe Arverne libère le potentiel des géo-ressources et les valorise durablement pour une transition énergétique pragmatique au service de la prospérité des territoires".