ArtNova fait l'acquisition de MuseumExperts

ArtNova fait l'acquisition de MuseumExperts









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Trois mois seulement après sa création, ArtNova, premier fonds d'impact dédié à l'accompagnement des projets entrepreneuriaux dans le secteur culturel, fait l'acquisition de MuseumExperts, organisateur du SITEM et de MUSEVA, références internationales des salons de musées et de lieux de culture.

Pour Frédéric Jousset, président-fondateur de ArtNova : "Malgré l'incertitude, due au contexte sanitaire, qui plane sur le secteur, nous faisons le choix fort d'investir dans MuseumExperts. Je crois en effet que le SITEM et MUSEVA sont des rendez-vous incontournables pour l'ensemble des professionnels des musées et font partie des outils de la relance du secteur. Ces deux évènements seront des moments de réflexions, de développement et de prospective pour tous ceux qui souhaitent repenser l'accès à la culture ainsi que ses modèles économiques."