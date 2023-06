Artemys, soutenu par Andera Partners, poursuit la consolidation du marché belge en acquérant l'ESN Finaxys Belgium

(Boursier.com) — Groupe Artemys - acteur de référence du marché de l'infrastructure, des End-User Services, des réseaux et du digital - soutenu depuis 2020 par Andera Partners - acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement, notamment dans les PME via son activité Andera Expansion - annonce l'acquisition de la société Finaxys Belgium, s'adjugeant ainsi près de 3 MEUR de revenus additionnels.

Filiale belge du groupe français Finaxys, dirigée par Edouard Estour, Finaxys Belgium est un spécialiste de la partie applicative du système d'information et du data management, intervenant principalement sur des missions d'assistance technique (Analyse, Gestion de projet, Architecture et Développement, etc.) pour le compte de clients Grands Comptes sur le territoire belge.