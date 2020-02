Artémis courtage poursuit l'enrichissement de son offre de services

(Boursier.com) — Le Groupe Artémis courtage, spécialiste du financement destiné aux particuliers, entreprises et professionnels, entreprend depuis plusieurs années une stratégie de diversification de ses activités afin d'être toujours plus proche de ses clients et de les accompagner en fonction de leurs projets. La création d'Artémis courtage Gestion Privée s'inscrit dans cette volonté du Groupe d'apporter des solutions à forte valeur ajoutée pour accompagner et conseiller, particulier ou professionnel, sur leur situation financière et patrimoniale.

Le Groupe qui couvrait quatre activités : le crédit immobilier, le crédit spécifique (dédié aux professionnels, français non-résidents et clients patrimoniaux), l'assurance emprunteur et le regroupement de crédits (RAC), est aujourd'hui en mesure, toujours avec les valeurs de proximité et de qualité de conseil qui le caractérise, d'accompagner des clients désireux de disposer d'un conseil en gestion de patrimoine.

Conseil individualisé

Dirigée par Charles Pélissier et Nicolas Demyttenaere, deux professionnels de la gestion de patrimoine, qui ont notamment fait leurs armes chez SwissLife et Banque Privée 1818 (devenue Natixis Wealth Management), Artémis courtage Gestion Privée fournira un conseil individualisé pour accompagner ses clients sur l'organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine. La société apportera également des solutions en assurance vie premium et en épargne retraite auprès d'assureurs de premier plan, et proposera des solutions sur-mesure en matière d'investissement immobilier, de défiscalisation et de prévoyance.

"Nous sommes convaincus que les clients sont en attente d'une approche personnalisée, complète et durable. La création d'Artémis courtage Gestion Privée vise à répondre à leurs besoins et objectifs financiers, et s'inscrit tout naturellement dans notre politique de développement. En effet, l'emprunteur qui a recours à nos services est souvent engagé dans une démarche active pour repenser, réorganiser son patrimoine" Ludovic Huzieux, cofondateur d'Artémis courtage.

"Nous sommes très heureux et très fiers de la confiance que nous accorde Artémis courtage, un des acteurs majeurs du courtage en crédit en France, pour diriger et développer son offre de gestion privée. Dans un environnement économique, financier, fiscal qui s'internationalise et se complexifie, notre approche sera axée sur une analyse sur-mesure : à chaque client correspond une solution spécifique" explique Nicolas Demyttenaere, Président d'Artémis courtage Gestion Privée.