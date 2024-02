Armen entre au capital de Jolt Capital et réalise le deuxième investissement de son fonds Armen GP Stakes Fund I

(Boursier.com) — Armen , pionnier européen du GP Stakes, annonce un investissement en capital pouvant aller jusqu'à 32% de Jolt Capital, leader européen de l'investissement dans les entreprises de croissance de deeptech. Cette opération, qui reste soumise à l'accord préalable de l'Autorité des Marchés Financiers, est le deuxième investissement d'Armen GP Stakes Fund I.

Grâce à cet investissement en capital, Jolt Capital disposera des moyens nécessaires pour développer une plateforme autour de la deeptech et se développer en Europe mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Au-delà des moyens financiers, Jolt Capital bénéficiera d'un soutien stratégique et opérationnel, notamment grâce à la palette de services dont Armen dispose pour accompagner les sociétés de gestion de son portefeuille.

"Avec le succès de notre dernier fonds, Jolt Capital IV, nous sommes devenus l'un des leaders de l'investissement de croissance dans les sociétés européennes de deeptech. Avec ce renforcement de nos fonds propres, nous nous préparons à étendre notre présence en Europe mais aussi hors d'Europe. Nous avons immédiatement eu un sentiment de confort avec Armen. Nous avons une approche commune de l'investissement, basée sur une forte expertise du domaine, une volonté de participer à la croissance des sociétés, et une proximité culturelle entre les équipes" a déclaré Jean Schmitt, Président et Managing Partner de Jolt Capital.