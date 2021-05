Arkhn annonce avoir finalisé un premier tour de table de 4 ME

(Boursier.com) — Arkhn , pionnier de l'interopérabilité des données de santé, annonce aujourd'hui avoir finalisé un premier tour de table de 4 millions d'euros. Cette levée de fonds a été menée conjointement par Kurma Partners et Newfund, à travers leurs fonds respectifs Kurma Diagnostics II et Newfund II, avec le soutien de la Commission Européenne et de la banque publique Bpifrance.

Fondée en août 2019, Arkhn s'attaque aux difficultés d'accès des données de santé, devenues un enjeu critique pour les établissements hospitaliers et l'ensemble de l'écosystème de santé : équipes médicales, chercheurs publics et privés, patients, start-ups en santé, éditeurs de logiciels médicaux. Cette nécessité impérieuse de la souveraineté des données a été mise en évidence par la crise du coronavirus et par plusieurs mesures gouvernementales dans le monde, notamment en France avec la mise place de "Ma santé 2022" ou encore l'allocation de 1,4 milliard d'euros lors du Ségur de la Santé pour un partage fluide et sécurisé des données de santé.