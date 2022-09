Arkéa REIM : succès de la SCI Territoires Avenir

(Boursier.com) — La SCI Territoires Avenir, gérée par Arkéa REIM, affiche un bilan positif et prometteur, après 100 jours d'existence.

Lancée en juin 2022, la SCI Territoires Avenir est dédiée aux assureurs-vie, pour une distribution en Unité de Compte (UC). Elle investit dans des actifs immobiliers participant à la vie du territoire (école, résidence seniors, locaux d'activités, établissements de santé, bureaux...) avec l'objectif de bénéficier du dynamisme du développement des régions.

La SCI Territoires Avenir est labellisée ISR (label d'Etat Français), en ligne avec l'approche environnementale et territoriale des acquisitions.

A fin septembre, la SCI Territoires Avenir affiche plus de 50 millions d'Euros collectés, rapidement investis dans 5 actifs situés dans les agglomérations de La Rochelle, Aix-en-Provence, Besançon, Nantes et Montpellier. Ces biens répondent à la demande des locataires et participent au dynamisme économique des territoires.

La SCI poursuit sa stratégie d'investissement, centrée sur des actifs neufs aux plus hauts standards environnementaux, dans des zones identifiées au sein d'aires urbaines dynamiques, avec des locataires pérennes et de qualité. Côté performance, la dernière valeur liquidative s'établit à 103,96 euros par part contre 102 euros au lancement de la SCI le 7 juin. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

"La promesse de la SCI Territoires Avenir répond aux attentes de nos clients qui souhaitent allier participation au développement des territoires et performance. Ainsi, nous visons 100 ME d'actifs sous gestion d'ici la fin de l'année 2022", précise Yann Videcoq, Directeur Général d'Arkéa REIM.

La SCI Territoires Avenir répond aux défis de demain et permet d'accompagner les territoires dans les transitions environnementales et sociétales ainsi que les clients qui souhaitent investir dans l'immobilier durable tout en bénéficiant du cadre fiscal avantageux de l'assurance-vie...