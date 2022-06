Arkéa REIM lance Territoires Avenir

(Boursier.com) — Arkéa REIM, société de gestion de fonds immobiliers affiliée à Arkéa Investment Services, lance Territoires Avenir, une unité de compte (UC) immobilière qui accompagne les grandes transitions sur les territoires en France et en Europe.

Conçue en partenariat avec Suravenir, filiale d'assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, la SCI Territoires Avenir, est labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR) et a pour ambition d'investir principalement dans un portefeuille d'actifs immobiliers diversifiés au coeur des régions.

Les tendances sociétales et démographiques actuelles (développement du télétravail, essor de la logistique et du e-commerce...) qui contribuent à développer l'attractivité des territoires ont été accentuées par la crise sanitaire que nous venons de vivre. Territoires Avenir a pour objectif de tirer parti de ces nouvelles transitions à l'oeuvre dans le marché immobilier et de participer à la dynamique des territoires français et européens en investissant dans un portefeuille d'actifs immobiliers diversifiés.

Territoires Avenir a obtenu le label ISR Immobilier. Elle est gérée selon une approche ESG éprouvée, conforme aux meilleurs standards du marché, combinant approche normative & best in progress. Arkéa REIM met en oeuvre une grille d'analyse propriétaire comportant 49 critères de notation et répondant à trois objectifs : être acteur du développement des territoires, contribuer au bien-être des occupants et minimiser l'impact environnemental des actifs.

L'UC Territoires Avenir est disponible en assurance-vie. Elle s'adresse aux investisseurs à la recherche d'une solution immobilière de diversification.

"Après Silver Avenir, dédié à l'investissement viager, Territoires Avenir vient enrichir la gamme de solutions offertes par Arkéa REIM aux épargnants et démontre notre capacité à offrir des solutions innovantes à nos clients. Investir dans Territoires Avenir, c'est donner un sens à son épargne en participant au développement des territoires les plus dynamiques. Nous souhaitons rendre accessible à nos investisseurs le meilleur de l'immobilier des territoires." affirme Yann Videcoq, Directeur Général d'Arkéa REIM.

Pour François Deltour, Président du Directoire d'Arkéa Investment Services "Ce nouveau produit démontre notre capacité à co-construire, avec nos partenaires distributeurs et assureurs, des solutions répondant aux attentes des épargnants. Elle illustre également de manière concrète la volonté d'Arkéa REIM d'être une société de gestion de fonds immobiliers différente : à la fois acteur des transitions immobilières et au service de l'épargne de ses clients".

"En tant qu'assureur citoyen, responsable et engagé sur nos territoires pour une finance plus durable et plus inclusive, nous sommes très fiers de proposer Territoires Avenir, une nouvelle unité de compte immobilière qui constitue une opportunité pour le client de donner du sens à son épargne investie en assurance-vie." conclut François-Régis Bernicot, Directeur Général de Suravenir.