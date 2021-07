Arkéa Lending Services signe un partenariat avec l'agence de notation Qivalio

Arkéa Lending Services signe un partenariat avec l'agence de notation Qivalio









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arkéa Lending Services, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, est une plateforme 'BtoB' qui facilite la mise en place de financements en faveur du développement des territoires. Concrètement, Arkéa Lending Services fonctionne comme un lieu de rencontre dématérialisé entre les porteurs de projets à la recherche de financements (collectivités locales, PME/TPE, bailleurs sociaux, établissements publics, centres hospitaliers...) et l'écosystème de prêteurs (établissements de crédit, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels...). Dès lors, il est essentiel pour les prêteurs, qui doivent évaluer leur risque, de pouvoir s'appuyer sur une notation fiable délivrée à chaque emprunteur.

"Désormais, il est largement admis que l'évaluation des risques doit prendre en compte les critères financiers et extra-financiers. C'est pourquoi Arkéa Lending Services a signé un partenariat avec le groupe européen de notation et de conseil Qivalio, né de la réunion des agences de notation financière SpreadResearch et extra- financière EthiFinance" commente le groupe.