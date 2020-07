Arkéa Investment Services lance son expertise de gestion d'actifs immobiliers baptisée "SILVER AVENIR"

Arkéa Investment Services lance son expertise de gestion d'actifs immobiliers baptisée "SILVER AVENIR"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arkéa Investment Services, lance une nouvelle activité de gestion immobilière logée chez Federal Finance Gestion : 'Silver Avenir'. Silver Avenir représente la première pierre d'une nouvelle expertise immobilière au sein de l'Archipel Arkea IS et vient compléter son offre de solutions d'épargne et d'investissement. La création d'une activité de gestion immobilière s'inscrit pleinement dans son modèle multi-boutiques. La société a obtenu en juin son extension d'agrément AMF pour cette activité immobilière et a recruté une équipe disposant d'une solide expertise, sous la responsabilité de Charlotte EVANGUELIDIS.

Cette solution est destinée aux investisseurs institutionnels avec l'objectif de la proposer aux épargnants dans les contrats d'assurance-vie.

Sébastien BARBE, Président du Directoire d'Arkéa IS, explique les enjeux "Dans un contexte où les rendements sont moins attractifs, nous devons travailler à des solutions alternatives pour nos clients. Silver Avenir permet d'allier investissement immobilier et engagement sociétal".

Ainsi, l'objectif de la solution est de favoriser le maintien à domicile des seniors et d'augmenter leur pouvoir d'achat en rendant liquide leur patrimoine immobilier. Elle a pour vocation d'acquérir la pleine propriété de biens auprès de seniors qui conservent le Droit d'Usage et d'Habitation (DUH).