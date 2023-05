Arkéa Investment Services et Suravenir accompagnent le développement du CHU de Brest

(Boursier.com) — Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa IS, qui regroupe l'expertise en gestion d'actifs du Crédit Mutuel Arkéa, a participé à hauteur de 15 millions d'euros, pour le compte de Suravenir, à l'émission obligataire pour financer le projet de développement du CHU de Brest.

Suravenir, en tant qu'investisseur institutionnel, s'engage en faveur de la vitalité locale et s'assure de l'impact territorial positif de ses décisions en contribuant au développement des services de santé. Ainsi, Federal Finance Gestion a participé à hauteur de 15 millions d'euros, pour le compte de Suravenir, à une émission obligataire pour financer le projet de développement du CHU de Brest. Ce financement s'inscrit dans une lignée de soutiens aux établissements hospitaliers de l'Ouest de la France (Rennes, Groupement hospitalier de Bretagne Sud -Lorient, CHU Bordeaux) et porte notre engagement à 169 millions d'euros.

Cette opération contribue à rendre concrète l'action du groupe Crédit Mutuel Arkéa dans son choix d'investissements à impact sur la santé et le bien-être des personnes.

Par ailleurs, Suravenir intègre des critères extra-financiers pour la sélection de ses investissements, une stratégie parfaitement compatible avec la recherche de performance à long terme et le financement de l'économie réelle et des territoires.

Cette émission est réalisée pour le compte du fonds en euros (actif général) de Suravenir.

François-Régis Bernicot, Président du Directoire de Suravenir, a commenté : "A travers la participation à ces émissions, Suravenir en tant qu'investisseur institutionnel s'engage en faveur de la vitalité locale et s'assure de l'impact territorial positif de ses décisions. Nous souhaitons être fidèle à notre conviction d'acteur responsable au service d'une finance plus durable et plus inclusive. Cette opération est une preuve de notre engagement avec Arkéa IS en tant que filiales d'un groupe entreprise à mission".