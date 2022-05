Arkéa Capital accélère sur l'impact avec le lancement du FPCI We Positive Invest 2

(Boursier.com) — Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel Arkéa, annonce ce jour le lancement du Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) We Positive Invest 2. Six ans après le premier millésime, ce nouveau fonds, dont la souscription est ouverte aux tiers, ambitionne de lever plus de 100 millions d'euros, avec le sponsoring du Crédit Mutuel Arkéa. We Positive Invest 2 investira jusqu'à 10 millions d'euros dans des entreprises intrinsèquement à impact dans 4 domaines : la transition énergétique et climatique, l'économie circulaire, le capital humain et la santé & le bien-être.

En accompagnant 12 entreprises à travers son premier fonds d'innovation sociétale We Positive Invest (Algo, Andjaro, Ascor, Cozynergy, Edflex, Gaïago, iQspot, Maskott, Newcy, Osmia, Phenix, ToktokDoc), Arkéa Capital a développé une expertise unique sur cette thématique. Face aux enjeux sociétaux et environnementaux We Positive Invest 2 souhaite accélérer significativement les transitions. Il accompagnera sur le long-terme une quinzaine de sociétés positionnées dans des secteurs à fort potentiel de croissance :

?la transition énergétique et climatique (réduction des émissions de GES, protection de la biodiversité, réduction des pollutions, gestion de l'eau, adaptation aux changements climatiques, etc.)

?l'économie circulaire (matériaux biosourcés, éco-design, seconde vie des produits, recyclage, etc.)

?le capital humain (éducation, formation professionnelle, engagement citoyen, qualité de vie au travail, inclusion, etc.)

?la santé et le bien-être (santé, handicap et vieillesse notamment).

Porté par une équipe experte et pionnière dans le domaine de l'investissement à impact, We Positive Invest 2 vise une taille supérieure à 100 millions d'euros et sera ouvert à la souscription pour les tiers (investisseurs institutionnels, entrepreneurs, family office, grands groupes, etc.).

Ciblant des sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, le fonds investira des montants de de 2 à 5 millions d'euros sur un premier tour (et jusqu'à 10 ME par société). L'impact est au coeur de la création de valeur, les sociétés seront accompagnées sur leur mesure d'impact, qui sera valorisé financièrement grâce à une méthode propriétaire développée par Arkéa Capital. We Positive Invest 2 répond à la définition de l'article 9 selon le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure).

Son action s'inscrit en parfaite cohérence avec l'approche historique d'Arkéa Capital, qui se fonde sur la proximité avec les dirigeants et un accompagnement dans la durée, centré sur l'humain. Depuis 40 ans, Arkéa Capital intervient comme actionnaire minoritaire au capital des entreprises de toute taille, de la start-up à l'ETI, à toutes les étapes de leur développement (innovation, développement, transmission), grâce à 7 véhicules d'investissement complémentaires.