Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et CRESERFI nouent un partenariat

(Boursier.com) — Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et CRESERFI, la société de financement du Crédit Social des Fonctionnaires, annoncent leur collaboration pour apporter des solutions de financement immobilier aux acquéreurs de logements via notamment le prêt social location accession (PSLA).

L'immobilier et l'accession sociale à la propriété font partie de l'ADN commun d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et du Crédit Social des Fonctionnaires. Les deux établissements ont ainsi noué un partenariat visant à faire partager leurs expertises. Arkéa Banque E&I ambitionne d'accompagner le financement des bailleurs sociaux par une offre dédiée, tandis que CRESERFI/CSF intervient concomitamment auprès des particuliers pendant toute la durée locative jusqu'à l'achat et la mise en place du crédit immobilier. Ce partenariat, ancré dans la durée, a vocation à se déployer dans les territoires au niveau national...