Arkéa Banking Services choisit Finastra et sa solution logicielle Fusion Risk

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Finastra annonce qu'Arkéa Banking Services, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa et acteur majeur des services bancaires et d'assurance en France, a sélectionné la solution Finastra Fusion Risk afin d'aider les banques régionales à rationaliser les processus opérationnels et réduire les coûts.

Avec la solution Fusion Risk de Finastra, Arkéa Banking Services fournit des services d'externalisation des processus d'affaires (Business Process Outsourcing ou BPO) destinés à l'IT et la gestion des risques des banques. Ce service d'Arkéa est déjà utilisé par une banque en France et a été adopté par une nouvelle banque de détail régionale.

L'équipe d'Arkéa Banking Services utilisera les modules d'Asset Liability Management (ALM), Funds Transfer Pricing (FTP), Regulatory Compliance, y compris les modules Liquidity Risk Engine and Reporting de Fusion Risk de Finastra pour aider les banques régionales à répondre aux exigences réglementaires et leur fournir des analyses et des informations pertinentes afin d'optimiser les performances économiques. Le service comprend à la fois la surveillance opérationnelle au jour le jour et la planification stratégique à long terme.