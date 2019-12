Arkéa annonce proposer une solution de paiement instantané à ses clients entreprises et institutionnels

Arkéa annonce proposer une solution de paiement instantané à ses clients entreprises et institutionnels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe bancaire Arkéa annonce proposer une solution de paiement instantané à ses clients entreprises et institutionnels. Il s'agit de faciliter l'activité des entrepreneurs notamment dans la gestion de leurs flux de trésorerie et leurs relations commerciales, grâce au virement instantané qui allie sécurité et simplicité...

Arkéa est l'un des premiers groupes bancaires en France à avoir permis à ses clients particuliers de réaliser des virements instantanés (instant payment).

Aujourd'hui, le groupe franchit une nouvelle étape en ouvrant ce service auprès des clients entreprises et institutionnels de ses réseaux distributeurs. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (ABEI), la banque commerciale du groupe dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l'immobilier, est le 1er réseau du groupe à proposer dès aujourd'hui, à ses clients, de transférer et recevoir des fonds par virement, dans la limite de 15.000 euros/virement, en moins de 10 secondes.