(Boursier.com) — Aria annonce ce jour avoir levé plus de 4 ME auprès d'Otium Capital et d'un pool de business angels de renom, accompagné d'une levée de dette à hauteur de 8 ME. Grâce à cette opération, la start-up va disposer des moyens nécessaires à la structuration d'une équipe commerciale et marketing à même d'imposer encore un peu plus sa solution BNPL au service des relations saines et durables entre les entreprises et leurs freelances.