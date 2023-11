Ardian vend un immeuble de bureaux situé à Assago (Milan)

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé et Prelios SGR, l'une des plus importantes sociétés d'investissement de gestion d'actifs immobiliers en Italie, annoncent aujourd'hui la vente d'un immeuble de bureaux situé à Assago (Milan), au sein de la zone commerciale Milanofiori, à Inovalis, un investisseur français en immobilier.

La transaction a été réalisée par l'intermédiaire d'une SICAF détenue à 100 % par Ardian et gérée par Prelios SGR.

L'immeuble bénéficie d'une surface commerciale d'environ 18.000 mètres carrés et de 125 places de parking. Il se compose de 6 étages pour accueillir des bureaux, d'un rez-de-chaussée avec deux unités de restauration qui desservent les étages supérieurs et d'un sous-sol avec parking et archives.

Le bâtiment est situé dans la zone commerciale Milanofiori, un complexe immobilier qui comprend des bureaux, des résidences, des magasins, un cinéma multisalles, un hôtel, un centre de remise en forme et un campus universitaire, dans le sud-ouest de la ville de Milan. La zone est stratégiquement reliée au reste de la ville par la ligne de métro M2, qui permet de rejoindre les trois principales gares ferroviaires (Garibaldi, Centrale et Cadorna), et se situe à 20 minutes en voiture de l'aéroport de Linate.

Ardian et Prelios SGR ont réalisé un important plan de rénovation de 2018 à 2021. Il a conduit à une rénovation complète des espaces vacants, au réaménagement complet du rez-de-chaussée avec la construction d'un nouveau hall d'entrée à double hauteur et à une réorganisation des espaces communs. La capacité maximale des étages a également été augmentée. Le bâtiment a obtenu la certification BREEAM.

Le plan de rénovation a ainsi stimulé l'activité locative et augmenté le taux d'occupation, qui est passé de 51 % lors de l'achat en 2017 à 100% aujourd'hui. L'immeuble a attiré des entreprises nationales et internationales de haut niveau, qui ont récompensé la qualité de la propriété par rapport aux autres bâtiments de la zone.