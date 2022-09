Ardian renforce sa participation dans Uptoo pour en faire le leader français de la transformation commerciale des entreprises

(Boursier.com) — Ardian , l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, renforce significativement sa position au capital d'Uptoo, entreprise spécialisée dans le recrutement, la formation de commerciaux et le conseil en stratégie de vente, qu'il accompagne déjà depuis 2019. Ce réinvestissement a pour objectif de poursuivre la croissance d'Uptoo et la diversification de ses activités. Dans le cadre de cette opération, les dirigeants d'Uptoo restent actionnaires majoritaires.

L'entreprise a pour objectif de devenir le premier partenaire de la transformation commerciale des entreprises en France. Depuis l'entrée d'Ardian Growth au capital en 2019, Uptoo, fondé en 2005, a largement surperformé son marché avec une croissance supérieure aux attentes initiales et a fait preuve d'une forte résilience durant la crise sanitaire. L'entreprise a connu un rythme de croissance organique moyen supérieur à 20%, et devrait dépasser les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année - et plus que doublé ses effectifs, passant de 110 collaborateurs en 2019 à 250 en 2022. Uptoo a aussi développé une offre totalement intégrée et fortement digitalisée de conseil et de formation.

Uptoo intervient auprès de plus de 7000 clients - PME, ETI, startups et grands comptes (entreprises cotées) - pour les aider à renforcer leurs structures commerciales (recrutement et formation des commerciaux, définition et modernisation des méthodes et outils de vente...) et ainsi, améliorer significativement et rapidement leurs positions sur leurs marchés et gagner des points de croissance.