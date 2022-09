(Boursier.com) — Ardian prend une participation majoritaire dans l'opération de la Pointe Amont de l'Île Seguin aux côtés d'Emerige et AOG

Ce projet mixte à l'architecture exceptionnelle accueillera un pôle artistique et culturel, un hôtel, un cinéma, des commerces et des bureaux.

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce une prise de participation majoritaire (70%) dans le projet de plus de 53.000 m2 de la Pointe Amont de l'Île Seguin, à Boulogne-Billancourt (92). Il s'agit de l'un de ses plus importants investissements immobiliers à date.

Le projet sera co-développé avec Emerige, promoteur engagé dans la transformation urbaine, et AOG, groupe d'investissement privé. Ce projet d'envergure s'intégrera pleinement dans un environnement mixte au coeur de la Vallée de la Culture et de la ZAC Ile Seguin Rives de Seine, aménagée par la SPL Val de Seine Aménagement, zone tertiaire, de loisirs, touristique et culturelle, à proximité des sièges de grands groupes et desservie par un réseau dense de transports en commun (lignes 9 et 15 du métro, tramway T2, bus, ...).