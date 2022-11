Ardian lève 5 MdsE pour sa plateforme Private Credit de cinquième génération

(Boursier.com) — Ardian , l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce avoir levé 5 milliards d'euros pour sa plateforme Private Credit de cinquième génération. Celle-ci sera orientée vers des financements alternatifs et flexibles à destination des entreprises du marché intermédiaire européen.

Avec une levée de 5 milliards d'euros, la plateforme dépasse l'objectif initial de 4 milliards d'euros et enregistre une progression de 70% par rapport à la plateforme de la précédente génération (3 milliards d'euros levés en 2020).

Ce succès reflète à la fois la croissance rapide de l'activité Private Credit d'Ardian et le fort appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs offrant des opportunités d'investissement de crédit privé de haute qualité. Il démontre également l'augmentation des opportunités pour les fournisseurs de crédits privés en Europe, les entreprises du marché intermédiaire recherchant des financements alternatifs dans un contexte de repli continu des banques.

Capitalisant sur une stratégie d'investissement disciplinée et performante, la plateforme ciblera des entreprises de taille moyenne de premier plan, bénéficiant d'une forte demande et capables de résister aux différents effets de cycles. Comme pour les générations précédentes, elle recherchera un degré élevé de contrôle dans ses transactions. Grâce à d'excellents résultats obtenus depuis 2005, dans des différents cycles de marché, l'équipe Private Credit d'Ardian est idéalement positionnée pour tirer parti de l'évolution de la dynamique du marché et générer des rendements.

Cette levée de fonds réussie, réalisée en 12 mois, a permis de recueillir des engagements de la part d'une base d'investisseurs mondiale de plus en plus diversifiée, en plus de maintenir un fort taux de renouvellement de la part d'investisseurs existants. La plateforme réunit plus de 130 investisseurs, dont 34 nouveaux investisseurs pour Ardian, provenant de 19 pays à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, dont d'importantes compagnies d'assurance et fonds de pension, des fonds de dotation et fondations, des agences gouvernementales et des clients privés. La plateforme de 5 milliards d'euros comprend des engagements de mandats d'investisseurs gérés séparément qui investiront parallèlement au fonds commun.