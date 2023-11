Ardian fait l'acquisition de la plateforme de centres de données Verne Global de Digital 9

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, a signé un accord ferme, auprès de Digital 9 Infrastructure plc (D9), pour l'acquisition de 100% de Verne Global, une plateforme de centres de données de premier plan avec une base géographique diversifiée au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

Cette acquisition s'appuie sur l'expertise approfondie d'Ardian en matière d'investissement et de gestion d'actifs au sein de la chaîne de valeur des infrastructures numériques. Ardian apportera son soutien à l'équipe de direction expérimentée de Verne Global, dirigée par le PDG Dominic Ward, dans la mise en oeuvre d'un plan d'expansion ambitieux dans les pays nordiques, l'une des destinations à la plus forte croissance pour les centres de données, soutenue par une énergie à faibles émissions de carbone et une très bonne connectivité internationale