Ardian fait l'acquisition de 100% d'un producteur d'hydroélectricité basé au Pérou

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce l'acquisition de 100% d'un producteur d'hydroélectricité au Pérou, par l'intermédiaire de son fonds Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF). Ardian rachètera la société à des fonds gérés par BTG Pactual, Patria Investments et GMR Holding B.V.

Cette transaction permet à Ardian d'intégrer à son portefeuille existant six centrales hydroélectriques entièrement opérationnelles, alimentées par des rivières, d'une capacité totale de 73,4 MW. Ces centrales disposent de contrats d'achat et de vente d'énergie attribués par le gouvernement péruvien, libellés en dollars américains et indexé à l'inflation, dont la durée moyenne restante est d'environ 10 ans.

Cet investissement renforce le portefeuille du fonds ACEEF grâce à sa diversification géographique et technologique, en optimisant les contrats existants du portefeuille et en consolidant la présence du fonds dans le domaine des énergies renouvelables en Amérique latine.