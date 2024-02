Ardian et Prelios SGR finalisent la vente du siège de Deloitte à Rome

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et Prelios SGR, l'une des plus importantes sociétés d'investissement de gestion d'actifs immobiliers en Italie, annoncent aujourd'hui la vente d'un immeuble de bureaux historique situé Via Vittorio Veneto 89 à Rome. L'acheteur est Deka Immobilien, l'une des principales sociétés d'investissement immobilier en Europe.

Le bâtiment, situé au 89 Via Vittorio Veneto, abrite le nouveau siège romain de Deloitte, qui a ouvert ses portes le 16 janvier 2024. Il s'agit d'un bâtiment de 23.000 mètres carrés conçu dans les années 1920 par l'architecte Carlo Broggi et réaménagé par le Studio Scandurra après deux ans de travaux. Amazon occupe également 2.800 mètres carrés.

Le projet vise à combiner la fonctionnalité d'un bâtiment moderne avec le classicisme de la tradition romaine, semblable aux autres projets de régénération urbaine du Studio.

Le Studio Scandurra a cherché à créer des espaces ouverts et modulables et à redéfinir le lien entre l'espace et l'individu afin d'offrir un environnement de travail stimulant. Le studio a retravaillé le rapport entre le bâtiment et la ville, afin qu'elle communique avec l'espace intérieur. Cela inclut la rénovation des terrasses panoramiques, qui offrent des vues uniques sur la ville, ainsi que des espaces de collaboration et de travail informels.

L'impressionnant plan de réaménagement réalisé par Ardian a permis à l'immeuble de devenir l'un des rares à Rome à obtenir trois certifications ESG : LEED, BREEAM et WELL. Ces certifications reflètent non seulement l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale du bâtiment, mais le reconnaissent également pour les normes de santé et de bien-être sur le lieu de travail les plus élevées. Grâce à des travaux de réaménagement minutieux et de grande envergure, le bâtiment respecte déjà les objectifs ambitieux fixés par l'Accord de Paris en termes d'émissions de CO2, malgré son ancienneté.