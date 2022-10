Ardian et iCapital s'associent pour étendre l'accès aux solutions d'investissement privé pour les gestionnaires de patrimoine

(Boursier.com) — Le réseau de partenaires d'Ardian dans la gestion de patrimoine bénéficiera désormais d'un accès direct aux différentes offres et solutions d'investissement d'Ardian, grâce à la plateforme développée par iCapital.

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, a conclu un partenariat avec iCapital, la principale plateforme fintech mondiale afin de favoriser l'accès à l'investissement alternatif pour les secteurs de la gestion d'actifs et de patrimoine afin de fournir aux gestionnaires de patrimoine un accès facilité aux stratégies d'investissement privé d'Ardian. Les produits d'iCapital créés dans le cadre de ce partenariat seront notamment disponibles via Allfunds, l'une des principales plateformes B2B WealthTech au monde.

Ardian s'appuiera sur la plateforme et sur les solutions de structuration d'iCapital pour permettre aux gestionnaires de patrimoine et à leurs clients d'accéder à l'expertise approfondie d'Ardian en matière de marchés privés et à son large choix de stratégies d'investissement, grâce à son réseau mondial de 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie. Les diverses stratégies d'Ardian, qui couvrent le capital-investissement, les actifs réels et le crédit privé, seront accessibles aux gestionnaires de patrimoine.

Les fonds privés ont toujours représenté une part importante de la base d'investisseurs d'Ardian. Aujourd'hui, ce segment représente plus de 8,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 600 investisseurs. Ces trois dernières années et à la suite du lancement de son offre Private Wealth Solutions, Ardian a développé de nouvelles solutions à destination des investisseurs privés et des gestionnaires de patrimoine, afin de garantir un meilleur accès aux actifs privés.

Avec plus de 141 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une expérience significative en tant que société d'investissement privée, ce partenariat avec iCapital intervient dans un contexte d'intérêt croissant pour les solutions d'investissement privé de la part des gestionnaires de patrimoine et de leurs clients, qui n'avaient jusque-là qu'un accès limité à ces opportunités d'investissement privé structurées. Ces investisseurs accordent également de plus en plus d'importance au respect des critères ESG dans leurs décisions. Ardian développe son approche de l'investissement responsable depuis plus de 10 ans, notamment à travers le suivi ESG annuel de son portefeuille Secondaries.

