Ardian et aDryada annoncent le lancement d'Averrhoa Nature-Based Solutions

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et aDryada, opérateur français de la restauration des forêts et de la biodiversité, annoncent le lancement d'Averrhoa Nature-Based Solutions. Cette stratégie, entièrement dédiée à des projets de grande envergure fondés sur la nature, a pour but de générer un impact important en faveur du climat, de la biodiversité et dans le respect des communautés locales. Elle permettra de déployer de l'ordre de 1,5 milliard d'euros de projets et déploiera des capitaux à l'échelle mondiale, principalement dans les marchés émergents et les économies en développement.

Ardian et aDryada s'associent pour construire et développer un portefeuille de projets en combinant leurs expertises. Ensemble, aDryada et Ardian bénéficient déjà d'une solide expérience en matière d'investissement dans la transition énergétique et dans les projets de reforestation. Ils seront en mesure d'identifier des projets de qualité et de soutenir leur développement sur le long-terme auprès des États et des communautés locales.

Depuis la ratification des Accords de Paris, les gouvernements et les entreprises adoptent des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone à long terme. Des investissements records sont réalisés pour atténuer les émissions futures grâce à l'électrification, la production d'énergies bas carbone et à l'amélioration de l'efficacité. Toutefois, l'ampleur du défi exige que la séquestration du carbone joue aussi un rôle à la fois pour traiter les émissions existantes dans l'atmosphère et pour compenser les émissions futures difficiles à supprimer. Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), dans les scénarios qui limitent le réchauffement à 1,5 oC, les émissions séquestrées doivent être rapidement mises à l'échelle à court terme et permettre l'élimination de 0,5 à 1,2 Gt de CO2 par an d'ici à 2025, puis de 6 à 10 Gt de CO2 par an au niveau mondial.

Croissance forte

Le marché du crédit carbone volontaire est appelé à croître fortement au cours des prochaines décennies, d'une part, du fait du consensus mondial sur la nécessité de renforcer rapidement la capacité de séquestration de la planète, d'autre part, par les ambitions croissantes des acteurs économiques sur ce sujet... Le marché des crédits carbone devrait être multiplié par 35 d'ici à 2050. La demande mondiale de crédits carbone volontaires a déjà presque quadruplé au cours des cinq dernières années, passant de 43 mt CO2e en 2017 à 155 mt CO2e en 2022. Dans cette perspective, les solutions fondées sur la nature, et surtout celles liées à la séquestration de carbone dans les écosystèmes et les forêts, sont une réponse essentielle aux objectifs des entreprises en matière de climat et de biodiversité, tout en apportant aux communautés locales des bénéfices économiques et sociaux durables.

La stratégie d'Averrhoa Nature-Based Solutions répond aux critères d'un fonds à impact avec l'objectif de réduire les émissions mondiales de GES, conformément à l'article 9 du règlement européen SFDR. Averrhoa Nature-Based Solutions fund sera géré par Ardian France et aDryada aura un rôle de conseil.

"Ardian a pour objectif d'être un leader mondial de l'investissement dans les projets de restauration de la nature, et prendre ainsi part aux objectifs de capture de l'ordre de 5Gt par an d'émissions de carbone inévitables à horizon 2050, favorisant une trajectoire limitant à 1,5oC l'augmentation des températures à cette échéance. Avec ce partenariat stratégique avec aDryada, Ardian apporte une solution rigoureuse et respectueuse des communautés locales aux objectifs de neutralité carbone et de préservation de la biodiversité de ses clients, sociétés en portefeuille et partenaires industriels."