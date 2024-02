Ardian entre au capital de My Pie

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce son entrée au capital de My Pie, acteur unique dans le secteur du snacking en France. Fondée en 2015 par Adrien Goud et Sébastien Rico avec le soutien de Jean-Rémy Cousin, My Pie propose aujourd'hui un concept innovant : une offre clé en main associant vitrines et snacks chauds, sous la marque "My Pie", pour les acteurs de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces).

My Pie a réussi à s'imposer en véritable leader sur son marché, avec une croissance annuelle de plus de 90% sur les trois dernières années, en répondant à des attentes distributeur et consommateur jusque-là non satisfaites : une offre complète de snacks chauds et prêts à consommer, disponibles en supermarchés, sous une marque clairement identifiable par le consommateur final.

Son offre clé en main allie des vitrines compactes et facilement déployables par les supermarchés permettant de garder chauds les produits ainsi qu'une gamme de snacks, 100% naturels et à base d'ingrédients "Made in France", qui s'est élargie au cours du temps.

Grâce à une maîtrise totale des étapes clés de sa chaîne de valeur et notamment un site de production automatisé et une stratégie de référencement national auprès des principales enseignes de grande distribution, My Pie a progressivement étendu son maillage territorial de distribution auprès de la GMS.

L'entrée d'Ardian au capital de My Pie, permettra à l'entreprise de préparer la prochaine phase de son développement tout en maintenant sa trajectoire de forte croissance.

Le très riche historique de l'équipe Growth d'Ardian, qui a mené de nombreuses opérations primaires aux côtés d'entreprises en forte croissance, permettra aux fondateurs de My Pie de disposer d'un vaste réseau et d'être activement accompagnés dans leurs réflexions stratégiques en particulier en ce qui concerne l'organisation de la société et de ses équipes, le déploiement de l'offre en restauration hors foyer (RHF) ou encore l'expansion à l'international.