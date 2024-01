Ardian conclut un accord stratégique avec Solarpack, qui renforce leurs portefeuilles d'énergies renouvelables au Chili et au Pérou

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce avoir conclu un accord avec Solarpack, une société espagnole spécialisée dans les énergies renouvelables, afin d'optimiser leurs portefeuilles de centrales solaires au Chili et au Pérou.

Cette transaction reflète l'engagement des deux parties à maximiser le potentiel de leurs actifs respectifs dans le domaine des énergies renouvelables.

Après un partenariat réussi, Ardian et Solarpack ont décidé de mettre fin à leur joint-venture, permettant ainsi à chaque partenaire de conserver l'intégralité de leurs portefeuilles respectifs de centrales solaires. Cette approche répond à la vision stratégique d'Ardian qui vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et intégrer ces centrales solaires photovoltaïques dans son portefeuille global d'énergies renouvelables.

Avec cette transaction, Ardian détient désormais 100 % d'un portefeuille de trois centrales situées dans le nord du Chili, pour un total de 26,5 MW, et 100% de Tacna, une centrale solaire photovoltaïque de 22,2 MW située dans le sud du Pérou. De son côté, Solarpack détient désormais 100% de Panamericana, une centrale solaire photovoltaïque de 21,2 MW et 100% de Moquegua, une centrale solaire photovoltaïque de 19,4 MW, toutes deux situées dans le sud du Pérou.

En outre, Ardian met fin aux accords de gestion existants avec Solarpack pour les actifs maintenus, permettant ainsi à AGR-AM, le gestionnaire d'actifs renouvelables dédié exclusivement au portefeuille d'Ardian en Espagne et en Amérique latine, de prendre en charge la gestion directe de ces actifs.

Cette nouvelle structure simplifiée permet à Ardian d'obtenir le contrôle total de ces centrales, de les gérer de manière plus directe et de les intégrer au portefeuille d'Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF), qui comprend notamment les centrales hydroélectriques récemment acquises au Pérou. Cette décision témoigne de l'engagement d'Ardian à renforcer ses actifs dans le domaine des énergies renouvelables et à améliorer l'efficacité opérationnelle de son portefeuille ACEEF.