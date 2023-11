Ardian cède sa participation dans imes-icore

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir cédé sa participation dans imes-icore Holding GmbH ("imes-icore") à EMZ Partners, une société d'investissement européenne leader. imes-icore propose aujourd'hui l'offre la plus complète de machines de fraisage et de meulage pour la production automatisée de prothèses dentaires à l'international. La clôture de la transaction est encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Les parties ont convenu de ne pas en divulguer les détails financiers.

Depuis sa création en 2002, imes-icore a changé de statut : de spécialiste des systèmes de machines CNC individuelles, l'entreprise est devenue leader mondial des systèmes de production numériques CAD/CAM dans le secteur dentaire. Le coeur de métier d'imes-icore réside dans les systèmes de machines destinés à la production automatisée de prothèses dentaires telles que les coiffes et les bridges, les superstructures d'implants ou les prothèses. Ces systèmes sont utilisés dans les cabinets dentaires, les laboratoires dentaires, les cliniques et les centres de fraisage dentaire.

Grâce au soutien d'Ardian, imes-icore n'est plus seulement un développeur de systèmes CNC et de machines industrielles high-tech mais un fournisseur de solutions axé exclusivement sur le secteur dentaire à forts taux de revenus récurrents.

Le nombre d'employés est passé d'environ 130 en 2017 à plus de 270 aujourd'hui. Au-delà de sa croissance organique, l'acquisition de Pritidenta, un fabricant de consommables en zirconium à Stuttgart (Allemagne), de PM-Technologies, un fournisseur de services et d'assistance à Las Vegas (États-Unis), et la prise de participation dans le centre de fraisage i-ProDens à Hanau (Allemagne), ont également eu un impact positif sur la croissance d'imes-icore.

Ces dernières années, imes-icore a également élargi sa gamme de produits afin d'y inclure de nouveaux systèmes de machines et de nouvelles solutions qui répondent aux besoins d'une clientèle variée. L'entreprise dispose aussi d'une nouvelle technologie d'impression 3D, lancée en 2021, qui vise à créer de nouvelles solutions de production innovantes. imes-icore a également développé le "Dental Smart Market" (DSM), une plateforme numérique propriétaire unique qui combine l'ensemble des technologies, produits et services de CAD/CAM nécessaires à ses clients, aux distributeurs et à ses partenaires. L'entreprise a plus que doublé son chiffre d'affaires depuis 2017 et est désormais présente en Europe, aux États-Unis et en Asie. Le réseau de distribution comprend 150 partenaires.