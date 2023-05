Ardian annonce une prise de participation majoritaire dans LIFTKET

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce une prise de participation majoritaire dans LIFTKET Group ("LIFTKET") auprès d'Afinum, afin de soutenir l'entreprise dans la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance.

L'équipe de direction, menée par le CEO Jürgen Dlugi, réinvestira de manière significative. Dans le cadre de cette transaction, Afinum continuera à soutenir LIFTKET en tant qu'actionnaire minoritaire.

Fondé en 1948 à Wurzen en Allemagne, LIFTKET est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs européens de palans à chaînes électriques et de systèmes de commande pour usages sensibles, qui répondent aux normes de sécurité les plus élevées. LIFTKET compte près de 300 employés sur l'ensemble de sa chaîne de valeur (développement, production, vente). L'entreprise opère au niveau international au service de plus de 800 clients en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.